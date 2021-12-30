لبنان

حميه تفقد أعمال تأهيل الخسفة على طريق الفياضية: سياسة تجهيل الفاعل لن تستمر

Lebanon 24
30-12-2021 | 09:54
A-
A+
Doc-P-902298-637764800971889296.png
Doc-P-902298-637764800971889296.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه رسالة حازمة بأن "الدولة لن تبقى بسياسة تحمل اخطاء الاخرين مع الاصرار على الحفاظ على مبدأ السلامة العامة للمواطنين، وهذا جزء اساسي من عملية الاصلاح التي بدأنا بها في الوزارة".
 
كلام حميه جاء خلال تفقده ظهر اليوم، أعمال تأهيل الخسفة على الطريق الدولي الفياضية، مشيرا الى أن "هذا الطريق تم تسلمه من المتعهد في العام 2013 وكان لزم من قبل مجلس الانماء والاعمار"، لافتا الى ان هناك "بندا في العقد يشير الى أن هناك تعهدا من قبل الشركة المنفذة للأعمال على امتداد السنوات العشر، ينص أنه في حال حصول أي خلل بالانشاءات على المتعهد القيام بالأشغال اللازمة على نفقته الخاصة، وهذه الخسفة حصلت منذ عامين وتتوسع يوما بعد يوم".
 
أضاف: "لقد تمت مراسلة مجلس الانماء والاعمار، بدوره المجلس تابع مع الاستشاري الذي أفاد بأنه لا توجد أي مشكلة من المتعهد خلال تنفيذه المشروع والمشكلة متأتية من الأبنية التي شيدت على جانب الطريق، وفي نفس الوقت أصحاب الأملاك المشيدة تقدموا بدعوى الى مجلس شورى الدولة وبتقرير فني معد من خلال خبراء مكلفين من قبلهم يؤكد انه ليس لهم أي ذنب بما حصل".
 
وتساءل: "هل علينا دائما ألا نعلم من هو الفاعل الذي يجهل في كثير من الاحيان ولا يتحمل المسؤولية أي أحد؟".
 
وقال: "كلامي اليوم واضح وصريح، وحفاظا على سلامة المواطن والمارة جميعا، سنقوم بحل موقت من خلال اعادة تزفيت الخسفة مع علمنا بأن هذا ليس الحل المستدام وانما ما نقوم به حفاظا على أرواح الناس".
 
أضاف: "هل يجوز الاستمرار بعدم معرفة من هو المسؤول؟ هل يجوز البقاء المرواحة في تقاذف المسؤوليات؟ نحن كوزارة سنكلف يوم الاثنين المقبل، مكتبا استشاريا للقيام بدراسة فنية كاملة وما نقوم به اليوم ليس عراضة اعلامية فهاك العديد من هذه النماذج على الطرقات اللبنانية، ومن يكون المسؤول عما جرى هو من سيعيد التأهيل على نفقته الخاصة للمنشآت الموجودة وليس على نفقة الدولة اللبنانية ووزارة الأشغال، لأننا لسنا مضطرين لاصلاح الأعمال التي قام بها المتعهد خطأ ولا التي قام بها أصحاب الأملاك المشيدة على الاوتوسترادات، ولسنا مستعدين لتحمل دفع أموال من الخزينة العامة أو القبول بتحميل المسؤولية للوزارة نتيجة أخطاء الآخرين".
 
وتابع: "هذا الزمن ولى ولن يعود إنما حتى لا نظلم أحدا، سنذهب الى طرف ثالث لتقييم الوضع ويؤكد لنا من هو المسؤول وفقا للقانون، وستتم صيانة وتزفيت هذا الانخساف اليوم ليصبح جاهزا قبل وصول العاصفة الأحد المقبل".
 
وختم: "نحن كوزارة أشغال عامة ونقل لسنا في انتظار الخارج يطالبنا بالاصلاح والداخل يحمسنا على الاصلاح، نحن مقتنعون بأن هذا البلد لن يقوم بدون الاصلاح".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2021-12-30
10:06 | 2021-12-30
09:19 | 2021-12-30
11:21 | 2021-12-30
10:59 | 2021-12-30
10:57 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website