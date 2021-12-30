لبنان

تحذير من قوى الامن الداخلي للمؤسسات السياحية المخالفة... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
30-12-2021 | 10:06
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر "تويتر"، أنّها "ستعمل على إخلاء الرواد وإقفال الصالات لمدة 24 ساعة وتنظيم محاضر ضبط بحق المؤسسات السياحية المخالفة للإجراءات الوقائية".
 
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قوى الامن

محاضر ضبط

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