خلال التفتيشات الفجائية لغرف النزلاء.. هذا ما عثر عليه في أحد السجون (صور)

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتواريخٍ مختلفة، ومن خلال تفتيشات فجائية ودورية قام بها عناصر سجن صور في وحدة الدرك الإقليمي في داخل غرف الموقوفين، تم ضبط /3/ أجهزة خلوية:هاتفين نوع" LB. STAR" بحجم أصغر من الولاّعة مخبّأة بشكل متقن واحترافي في أمتعة السجناء.هاتف نوع" TECNO SPARK" مخبّأ في داخل رف خشبي على شكل حفرة في إحدى الخزائن الخشبية بشكل احترافي.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.