لبنان

خلال التفتيشات الفجائية لغرف النزلاء.. هذا ما عثر عليه في أحد السجون (صور)

Lebanon 24
30-12-2021 | 10:28
A-
A+
Doc-P-902307-637764824091615714.jpg
Doc-P-902307-637764824091615714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتواريخٍ مختلفة، ومن خلال تفتيشات فجائية ودورية قام بها عناصر سجن صور في وحدة الدرك الإقليمي في داخل غرف الموقوفين، تم ضبط /3/ أجهزة خلوية:
- هاتفين نوع" LB. STAR" بحجم أصغر من الولاّعة مخبّأة بشكل متقن واحترافي في أمتعة السجناء. 
- هاتف نوع" TECNO SPARK" مخبّأ في داخل رف خشبي على شكل حفرة في إحدى الخزائن الخشبية بشكل احترافي. 
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:09 | 2021-12-30
13:56 | 2021-12-30
13:36 | 2021-12-30
13:23 | 2021-12-30
13:12 | 2021-12-30
12:58 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website