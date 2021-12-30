الحاج حسن وضع أبي المنى في تفاصيل مشروع توسعة المساحات الخضراء

زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد وسبل تحسين القطاع الزراعي.



وأشار بيان المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن "الحاج حسن وضع سماحته في اجواء تفاصيل مشروع توسعة المساحات الخضراء في لبنان، الذي ستبدأه وزارة الزراعة مع بداية العام الجديد".