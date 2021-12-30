لبنان

الراعي استقبل وزير الداخلية

Lebanon 24
30-12-2021 | 10:45
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
 
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