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لبنان
الراعي استقبل وزير الداخلية
Lebanon 24
30-12-2021
|
10:45
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
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البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
بسام مولوي
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