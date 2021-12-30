جريحان جراء حادث سير على طريق عام طيردبا (صور)

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحا إلى مستشفى حيرام اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارتين على طريق عام طيردبا - صور.

كما و اسفر الحادث عن سقوط جريح ثانٍ تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى للمعالجة.