لبنان

جريحان جراء حادث سير على طريق عام طيردبا (صور)

Lebanon 24
30-12-2021 | 10:49
A-
A+
Doc-P-902314-637764835449005839.jpg
Doc-P-902314-637764835449005839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل عناصر من الدفاع المدني جريحا إلى مستشفى حيرام اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارتين على طريق عام طيردبا - صور.
كما و اسفر الحادث عن سقوط جريح ثانٍ تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى للمعالجة.
 
May be an image of 5 people, car and outdoors
 
May be an image of 1 person
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: 3 جرحى جراء حادث سير على طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر - البقاع
lebanon 24
30/12/2021 21:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: قتيل وجريح جراء حادث سير في على اوتوستراد الدورة
lebanon 24
30/12/2021 21:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 5 جرحى جراء حادث سير على طريق عام نهر ابراهيم
lebanon 24
30/12/2021 21:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر الدفاع المدني أخمدوا حريقا في منزل في كروم عرب العكارية
lebanon 24
30/12/2021 21:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

حادث سير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:09 | 2021-12-30
13:56 | 2021-12-30
13:36 | 2021-12-30
13:23 | 2021-12-30
13:12 | 2021-12-30
12:58 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website