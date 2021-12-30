لبنان

العثور على طفلين على قارعة الطريق ومن دون مأوى (صور)

Lebanon 24
30-12-2021 | 10:57
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صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العـــلاقات العامـــة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 09/12/2021، ورد اتصال هاتفي لفصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي مفاده وجود طفلين في محلة جل البحر-صور على قارعة الطريق ومن دون مأوى.

على الفور توجّهت دورية من الفصيلة إلى المكان، حيث تمّ العثور على الطفلين وهما من الجنسية السورية:

 ق. ع. (عمره حوالي 15 عامًا)
وشقيقه م. ع. (عمره حوالي10 أعوام) حسب أقوالهما، وليس بحوزتهما أي أوراق ثبوتية تعرّف عنهما.
باستماعهما، صرّحا أن والدة (ق. ع.) أتت بهما إلى لبنان ووضعتهما لدى شقيقها المدعو (ف. ج.) في أحد المخيّمات الذّي غادر البلاد منذ فترة وجيزة، وأضافا أنهما توجّها من بيروت إلى مدينة صور من دون معرفة الوجهة المقصودة -علمًا أنهما بكامل وعيهما-.

بناءً على إشارة القضاء تمّ التنسيق مع إحدى الجمعيات في المنطقة بحضور مندوبة الأحداث، بغية تأمين المأوى والرعاية للطفلين.

وبتاريخ 10/12/2021 حضر مندوب عن الجمعية وصرّح أنه مكلّف بالاهتمام بهما، ومعه الموافقة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لهما تمهيدًا لنقلهما إلى مركز الجمعية. تم اصطحابهما إلى أحد المختبرات وأجريت الفحوصات اللّازمة، ثم أُعيدا إلى مركز الفصيلة لحين صدور نتائج الفحوصات.
 
 
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