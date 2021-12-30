لبنان

سيدة تسقط داخل حفرة في محلة جسر أبو علي (صورة)

Lebanon 24
30-12-2021 | 10:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن  فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني تعمل على إسعاف سيدة ونقلها إلى المستشفى جراء سقوطها داخل حفرة في محلة جسر أبو علي مقابل فروج برغشة في طرابلس.

يذكر أن هذه الحفرة مضى على تركها على حالها وقت طويل لوجود جسر أثري في أسفلها رغم المناشدات التي أطلقت لإغلاقها.
 
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