16
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سيدة تسقط داخل حفرة في محلة جسر أبو علي (صورة)
Lebanon 24
30-12-2021
|
10:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني تعمل على إسعاف سيدة ونقلها إلى المستشفى جراء سقوطها داخل حفرة في محلة جسر أبو علي مقابل فروج برغشة في طرابلس.
يذكر أن هذه الحفرة مضى على تركها على حالها وقت طويل لوجود جسر أثري في أسفلها رغم المناشدات التي أطلقت لإغلاقها.
تابع
الأكثر قراءة
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
Lebanon 24
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
22:20 | 2021-12-29
29/12/2021 10:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
01:25 | 2021-12-30
30/12/2021 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
02:20 | 2021-12-30
30/12/2021 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
01:54 | 2021-12-30
30/12/2021 01:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُلغي حفلها بعيد رأس السنة.. وتُفاجئ المتابعين بهذا الطلب: ادعولي!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُلغي حفلها بعيد رأس السنة.. وتُفاجئ المتابعين بهذا الطلب: ادعولي!
02:00 | 2021-12-30
30/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:09 | 2021-12-30
هرج ومرج في بلدة المقيبلة العكارية بسبب قطع الأشجار (صور)
13:56 | 2021-12-30
حريق في مخيم للنازحين السوريين في منطقة ضهور المنية... ما النتيجة؟
13:36 | 2021-12-30
كورونا في مستشفى الحريري... هذا الجديد
13:23 | 2021-12-30
نقيب الصيادلة استقبل وفد الإئتلاف النقابي اللبناني لدعم فلسطين وأكد أهمية الحفاظ على حق العودة
13:12 | 2021-12-30
مطلوب بعدة مذكرات توقيف في قبضة شعبة المعلومات
12:58 | 2021-12-30
وزارة الاقتصاد: جولات مراقبة على متاجر المواد الغذائية والأفران ومحاضر ضبط بحق مخالفين
فيديو
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
30/12/2021 21:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
30/12/2021 21:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
30/12/2021 21:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact