شيخ العقل بحث مع وزير الزراعة سبل الاستفادة من أراضي الوقف

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - بيروت اليوم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، يرافقه مدير مكتبه أحمد رمضان، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومدير مشيخة العقل ريان حسن. وتم البحث في عدد من المواضيع والقضايا العامة، لا سيما تلك المتصلة بالقطاع الزراعي والاستفادة من الأراضي الوقفية.وعلى الأثر، قال وزير الزراعة: "تشرفت بزيارة سماحة شيخ العقل، وكان اللقاء مثمرا أعتز وأفتخر به. وفي صراحة الحديث في ما يخص القطاع الزراعي بالتحديد، وضعت سماحته بما تقوم به الوزارة من مشاريع مدرجة وتلك الواردة في خطط الطوارئ والبعيدة المدى التي تستهدف القطاع الزراعي على كل الأراضي اللبنانية، والآليات التي نستخدمها بمساعدة الهيئات المانحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمزارعين والفلاحين الذين باتوا يعرفون اليوم بفقراء الوطن".أضاف: "لقد استمعت إلى ارشادات سماحته حول القطاع الزراعي، وكانت جولة أفق في ملفات سياسية وعامة. وقدم سماحته لفتة كريمة تمثلت بتوجيهاته للتواصل والتنسيق بين الوزارة والهيئات الإدارية في دار الطائفة لتخصيص أراضِ زراعية تابعة للوقف الدرزي ضمن خطة تحريج، وقد سمعنا مثل ذلك في المجلس الشيعي على أمل التعميم على كل الطوائف لما فيه خير الوطن الذي نتطلع إلى توسيع رقعة مساحاته الخضراء وبث الأمل في ربوعه".وردًّا على سؤال، قال: "كم نتمنى أن تكون عيدية اللبنانيين نهاية عام صعب وثقيل في انعقاد جلسات الحكومة اليوم قبل الغد، وتذليل وحل العقبات التي باتت معروفة بطريقة سلسلة توصل الأمور، ولو لمرة واحدة، إلى الطريق السليمة. إننا نحتاج إلى البناء على أسس واضحة وحقيقية ليكون هناك نجاة للوطن، بالتوافق والحوار الذي لا يمكن لنا كلبنانيين إلا االتزامهما والاتفاق عليهما. نسأل الله أن يلهم الجميع الحكمة والوعي وادراك ما نحن فيه، لتكون السمة الغالبة إيجابية في الملف الحكومي وغيره من الملفات الشائكة والحساسة التي يحتاج إليها كل المواطنين بثقة وأمل كبيرين".