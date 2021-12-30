رقم كبير في عدد الاصابات بكورونا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4537 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 723640.

كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9102.