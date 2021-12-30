لبنان

حميه: السير بإصلاح المرافق العامة يكون بعدم استسهال تحميل النفقات للدولة نيابة عن المقصرين والمهملين

Lebanon 24
30-12-2021 | 11:43
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غرد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عبر "تويتر": "ان السير بإصلاح المرافق العامة للدولة يتم عن طريق عدم تجاوز الصلاحيات وعدم السماح بالاستمرار بسياسة تجهيل الفاعل، والكف عن التعمية على حقيقة المشكلات والإقلاع عن تقاذف المسؤوليات، فضلا عن التوقف عن استسهال تحميل النفقات للدولة اللبنانية نيابة عن تقصير وإهمال المعنيين حصرا".
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