لبنان

هل من تسعيرة جديدة للبنزين غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2021 | 11:45
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قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان 24" إنه لن يتم إصدار جدول جديد لأسعار المحروقات غدًا على أن يبقى الجدول السابق كما هو.
ولفتت المصادر إلى أن التسعيرة المقبلة ستكون محكومة بأي صعود إضافي لسعر الدولار في السوق الموازية، وهو الأمر الذي سينسحب على نسبة الـ15% التي ستسعر بالدولار ونسبة الـ85% التي ستسعر بالليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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