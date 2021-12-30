لبنان

الحلبي مدد مهلة تقديم الترشيحات لمركز خبير في اللجنة الفنية الأكاديمية

Lebanon 24
30-12-2021 | 11:47
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مدد وزير التربية ولتعليم العالي الدكتورعباس الحلبي، مهلة الترشح لمركز خبير في اللجنة الفنية الأكاديمية، وجاء في بيان التمديد: "لما كانت المادة 19 من قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285 تاريخ 30/04/2014 تنص على إنشاء لجنة فنية أكاديمية مرتبطة في عملها بمجلس التعليم العالي،
 
وحيث أن المادة 21 من القانون المذكور آنفاً تنص على أن اللجنة الفنية الأكاديمية تضم خبيرين غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، على أن يكون الخبير عضو اللجنة:
ذا خبرة خمس عشرة سنة على الأقل في التعليم العالي، 
صنف في إحدى الرتبتين الأعلى من رتب أفراد الهيئة التعليمية، 
بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
 
وحيث أن البند 3 من المادة 22 في القانون المذكور آنفاً ينص على أن يضع المجلس لائحة تضم ستة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، ويرفع هذه اللائحة إلى الوزير، ليختار أعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية من الأسماء المدرجة فيها ويعينهم أعضاء فيها وفقًا لأصول تشكيلها، وذلك بقرار يتخذه لهذه الغاية،
 
وحيث أن المهلة المحددة في الإعلان رقم 10032/11 تاريخ 03/12/2021 قد إنقضت بتاريخ 15/12/2021 ولم يرد إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي العدد الكافي من الطلبات ليصار إلى إختيار الخبيرين المطلوبين لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية،
 
وحيث أنه سيصار إلى تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية وفق أحكام القانون 285/2014، لذلك، تمدد مهلة تقديم طلبات ترشيح خبراء غير مرتبطَين بأي من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية لمدة أسبوع من تاريخ صدور هذا الإعلان".
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