لبنان

توقيف شخص في البقاع.. وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
30-12-2021 | 12:09
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 29 / 12 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع المواطن (ح.ف) لترؤسه عصابة مسلحة تقوم بتأمين الحماية لأشخاص مقابل مبالغ مالية في مواجهة القوى الأمنية التي تقوم بتنفيذ مهامها في منع المخالفات. وقد اعترف المذكور بتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتجارة المخدرات وتعاطيها وإقدامه على اطلاق النار وقذائف باتجاه دورية للجيش واعتراض دوريات لقوى الأمن الداخلي واطلاق النار باتجاهها وتهديد أفرادها واطلاق النار في أكثر من مناسبة ما أدى إلى وقوع اصابات بالاضافة إلى قيامه بعملية خطف أحد السوريين وابتزازه.
بوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص.
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