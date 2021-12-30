تسعيرة المولدات لكانون الثاني في حارة صيدا... كم بلغت؟ (صورة)

أصدرت بلدية حارة صيدا بيانًا أفادت من خلاله المشتركين بالكهرباء بأن تسعيرة المولدات للـ5 أمبير عن شهر كانون الثاني هي مليون و 400 ألف ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن ساعات التغذية ستكون من الساعة السادسة والنصف صباحًا حتى 8 صباحًا ومن الثالثة عصرًا حتى 12 مساءً.