لبنان

بعد إطلاق سراح "أبو عجينة"... والد الشهيد محمد حمية يتوعد: نرحب بهذه الخطوة ليكتمل القصاص

Lebanon 24
30-12-2021 | 12:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن والد الشهيد محمد حمية معروف حمية نشر تسجيلًا صوتيًّا له يقول فيه:
"مرة جديدة تثبت لنا الدولة صوابية رؤيتنا، مرة جديدة تثبت لنا الدولة خيانتها لشهدائنا.
ليس مفاجئاً ما رأيناه بالأمس، إطلاق سراح المحرض على قتل أبنائنا والمنفذ الأول لإعدام الرائد بشعلاني والمؤهل زهرمان، المجرم علي الحجيري (أبو عجينة) وقد اعتدنا من دولتنا الخيانة وتجارة الدم بعد أن باعت أبناءنا.
إننا اليوم نقول رأينا بصراحة، نحن نرحب بهذه الخطوة كي يكتمل القصاص ويأخذ كل مجرم شارك بدم أبنائنا نصيبه من عدل بناقنا وقضاء مظلوميتنا.
أخيراً وليس آخراً وعدي لك يا ولدي الشهيد إن دمك لن يذهب هدراً ما دام في السماء عدالة إلهية وفي الأرض إرادة صلبة وتصميماً على الثأر".
 
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