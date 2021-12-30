لبنان

وزارة الاقتصاد: جولات مراقبة على متاجر المواد الغذائية والأفران ومحاضر ضبط بحق مخالفين

Lebanon 24
30-12-2021 | 12:58
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أعلنت وزارة الاقتصاد، في بيان، أنه "بناء لمقررات المجلس الأعلى للدفاع، قام مراقبون من مديرية حماية المستهلك، وبمؤازرة من مديرية الامن العام، بجولات مراقبة على متاجر المواد الغذائية والأفران. وبنتيجة الجولات، تم تنظيم محاضر ضبط  ببعض المتاجر  لعدم التزامها باعلان الأسعار، وبعدد من الأفران لعدم تقيدها بالوزن الرسمي لربطة الخبز اللبناني المحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام".
 
وأكدت الوزارة "متابعة جولاتها الرقابية لدى الشركات المستوردة ونقاط البيع والافران لضبط أي مخالفات، لا سيما في ما يتعلق برفع أسعار السلع، وبالأخص الغذائية والاساسية منها أو التلاعب بوزن ربطة الخبز".

لبنان

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