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لبنان
مطلوب بعدة مذكرات توقيف في قبضة شعبة المعلومات
Lebanon 24
30-12-2021
|
13:12
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بعد عملية رصد وتعقب من توقيف المدعو "ص.ك" في منطقة المنكوبين ليتم احالته الى الفصيلة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، وفق ما أفادت به مراسلة "لبنان24".
و يذكر ان الموقوف مطلوب للقضاء بعدة مذكرات توقيف مخدرات واطلاق نار ومحاولة قتل.
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