لبنان

نقيب الصيادلة استقبل وفد الإئتلاف النقابي اللبناني لدعم فلسطين وأكد أهمية الحفاظ على حق العودة

Lebanon 24
30-12-2021 | 13:23
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 استقبل نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في مقر النقابة، وفدًا من "الإئتلاف النقابي اللبناني لدعم فلسطين والقدس"، ضم رئيس "الإئتلاف" غسان سبسبي، المهندس محمد عزام، مغير سنجابي ومحمود موسى وحضور أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة.
 
وبحث اللقاء، بحسب بيان للنقابة، في "سبل التعاون بين النقابة والإئتلاف في مجالات عدة، لاسيما النشاطات الداعمة للقضية الفلسطينية".
 
واكد سلوم خلال اللقاء، أن "القضية الفلسطينية تعني كل لبناني، وأن القدس هي مهد تاريخنا وحاضرنا"، وقال: "اسرائيل هي العدو الأول للديانة المسيحية قبل الاسلامية خصوصا من الناحية العقائدية". وشدد على "إحترام الجالية الفلسطينية في لبنان وأهمية الحفاظ على حق العودة". 
 
وأضاف: "عملنا في النقابة ليس فقط من أجل المهنة ولكن أيضا السعي من أجل مساعدة لبنان على تخطي أزماته وعودته الى الحضن العربي وتحسين علاقاته مع الأشقاء العرب".
 
من ناحيته هنأ رئيس الإئتلاف سلوم على فوزه بمركز النقيب وبحلول الأعياد المجيدة، وجرى "تأكيد أهمية التعاون بين الائتلاف والنقابة في انصاف القضية الفلسطينية ودعمها في كافة المستويات".
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