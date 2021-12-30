لبنان

حريق في مخيم للنازحين السوريين في منطقة ضهور المنية... ما النتيجة؟

Lebanon 24
30-12-2021 | 13:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً اندلع في مخيم للنازحين السوريين في منطقة ضهور المنية.
 
وأشارت إلى أن عناصر الدفاع المدني هرعت إلى المكان وعملت على إخماد الحريق.
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات من دون تسجيل أي إصابات.
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ضهور المنية

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