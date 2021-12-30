بلدية فنيدق للأهالي: لا يجوز أن نحمل صاحب الاشتراك فوق طاقته

أصدرت بلدية فنيدق البيان الآتي:

يؤسفنا ما يعانيه الشعب اللبناني عامة واهلنا في فنيدق خاصة بسبب الغلاء بشكل عام وإشتراك الكهرباء بشكل خاص، ومن باب إحقاق الحق لا يجوز أن نحمل صاحب الإشتراك بعد كل هذه التضحيات والخسارة الشهرية التي يتكبدها شهرياً فوق طاقته.لأنه لا يمكن أن يحل رجلٌ أو فردٌ محل الدولة حتى نحمله المسؤولية منفرداً.ومن أجل الإستمرار في هذه الظروف الصعبة فإننا نطلب تعاونكم بشكل صادق وجِدي مع صاحب الإشتراك حتى يستمر وبتسعيرة ٩٠٠٠ ل ل على الكيلو واط الواحد، وإذا أردتم تسعيرة الدولة كما وعد والده رحمه الله فلن يستمر أكثر من شهر معكم وبعدها العتمه ستستمر، ولا يعلم متى ستعود الا الله، وكل من لدية رغبة في الشراء وبسعر أقل مما اشتراه فصاحب الاشتراك جاهز للبيع، ولا بد من الإشارة إلى أن الظروف تبدلت عن الفترة في بداية شرائه للمولدات.فإذا كنا حريصون على الإضاءة فليأخذ كل مشترك بمقدار طاقته الماديه فقط وعندها نضمن الإستمرار.