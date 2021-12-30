مصدر قضائي لـ "الأنباء" الكويتية: حدّدنا هويّات المتورطين في أكبر شحنة مخدرات قبل وصولها للكويت

أفاد مصدر قضائي بارز بأن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أربعة أشخاص لبنانيين وسوريين، أحدهم من أصحاب البضاعة".

وأكد لـ"الأنباء" الكويتية أن "التحقيقات الأولية توصلت إلى معلومات مهمة عن مصدر حبوب "الكبتاغون" ومكان توضيبها ووجهتها".

وكشف أن "التحقيق حدد هويات الأشخاص المرسلة إليهم في الكويت، وهناك تنسيق تام مع السلطات الكويتية في هذا الخصوص"، مشيرا إلى أن "كمية المخدرات التي ضبطت وعرضت على شاشات التلفزة ليست الوحيدة، بل تم في ساعة متقدمة من الليل ضبط مستوعبين كبيرين في مرفأ بيروت، يحتويان نفس المادة، فيما اعترف الموقوفون بأن مستوعبين آخرين جرى شحنهما باتجاه الكويت على متن إحدى البواخر، وأن الأجهزة الأمنية تعقبت الباخرة المذكورة أثناء وجودها في المياه الإقليمية اللبنانية، وسارعت إلى مصادرة حمولتها ومنعها من الابحار إلى وجهتها المحددة في ميناء الكويت".

وأشار مصدر أمني ل"الأنبـــاء" أن "شحنـــة الكبتاغون التي ضبطت أمس الأول، هي من أكبر العمليات التي شهدها لبنان"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز يأتي في سياق الحرب على تشنها الدولة اللبنانية على تجار المخدرات الذين يستهدفون دول الخليج العربي، ويمعنون في تخريب العلاقات اللبنانية مع هذه الدول الشقيقة".