لبنان

مصدر قضائي لـ "الأنباء" الكويتية: حدّدنا هويّات المتورطين في أكبر شحنة مخدرات قبل وصولها للكويت

Lebanon 24
30-12-2021 | 15:41
A-
A+
Doc-P-902385-637765014011924788.jpg
Doc-P-902385-637765014011924788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر قضائي بارز بأن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أربعة أشخاص لبنانيين وسوريين، أحدهم من أصحاب البضاعة".
وأكد لـ"الأنباء" الكويتية أن "التحقيقات الأولية توصلت إلى معلومات مهمة عن مصدر حبوب "الكبتاغون" ومكان توضيبها ووجهتها".
وكشف أن "التحقيق حدد هويات الأشخاص المرسلة إليهم في الكويت، وهناك تنسيق تام مع السلطات الكويتية في هذا الخصوص"، مشيرا إلى أن "كمية المخدرات التي ضبطت وعرضت على شاشات التلفزة ليست الوحيدة، بل تم في ساعة متقدمة من الليل ضبط مستوعبين كبيرين في مرفأ بيروت، يحتويان نفس المادة، فيما اعترف الموقوفون بأن مستوعبين آخرين جرى شحنهما باتجاه الكويت على متن إحدى البواخر، وأن الأجهزة الأمنية تعقبت الباخرة المذكورة أثناء وجودها في المياه الإقليمية اللبنانية، وسارعت إلى مصادرة حمولتها ومنعها من الابحار إلى وجهتها المحددة في ميناء الكويت".
وأشار مصدر أمني ل"الأنبـــاء" أن "شحنـــة الكبتاغون التي ضبطت أمس الأول، هي من أكبر العمليات التي شهدها لبنان"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز يأتي في سياق الحرب على تشنها الدولة اللبنانية على تجار المخدرات الذين يستهدفون دول الخليج العربي، ويمعنون في تخريب العلاقات اللبنانية مع هذه الدول الشقيقة".
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2021-12-30
16:02 | 2021-12-30
15:01 | 2021-12-30
14:09 | 2021-12-30
13:56 | 2021-12-30
13:36 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website