لبنان

درويش ل"اللواء": ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق بين الأفرقاء

Lebanon 24
30-12-2021 | 18:24
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أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش لـ"اللواء" ان "الرئيس نجيب ميقاتي أجرى الاتصالات اللازمة لمحاولة استئناف جلسات مجلس الوزراء وهو وضع الامر بعهدة رئيس المجلس نبيه بري لإقتراح الحلول، لكن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل الحصول على توافق بين جميع الافرقاء".
وأوضح ان "هناك مخرجين منطقيين ودستوريين لمعالجة ازمة الحكومة اما عن طريق مجلس النواب حيث يجتمع المجلس لوضع مسألة التحقيق مع النواب الحاليين في قضية إنفجار المرفأ بيد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وأما عن طريق القضاء اذا قرّر المبادرة لمعالجة مسألة الارتياب بالمحقق العدلي طارق بيطار. وسننتظر الى ما بعد رأس السنة لنعرف اتجاه الامور، قبل الدخول في ملف الانتخابات النيابية حيث ستنشغل القوى السياسية بتحضيراتها لها خلال كانون الثاني وشباط".
(اللواء)

المصدر: اللواء
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