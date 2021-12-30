لبنان

باسيل "يرفع الصوت" الأحد... ونصرالله "يضبط الإيقاع" الثلاثاء

Lebanon 24
30-12-2021 | 22:23
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تفيد  المعطيات السياسية المتواترة من أوساط "التيار الوطني"، بأنّ باسيل سيعمد إلى "رفع الصوت والسقف" في خطابه ظهر الأحد، لينطلق من "روحية العناوين التمهيدية العريضة التي رسمها رئيس الجمهورية ميشال عون مطلع الأسبوع، باتجاه الغوص في نظرته التفصيلية لمقاربة أوجه "أزمة النظام" والسبل الآيلة إلى الخروج منها، مع تحميله المسؤولية عن عرقلة العهد وتعطيل آخر حكوماته إلى الثنائي الشيعي بشكل رئيسي، من دون أن يستثني مسؤولية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن خرق الدستور بعدم توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء".لكن بعد أقل من 48 ساعة على كلمة باسيل، من المتوقع أن تعيد إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "ضبط إيقاع" الخلاف المستعر بين الحلفاء لا سيما بين "التيار الوطني" و"حركة أمل"، على أن يبقي الباب مفتوحاً أمام الخوض داخل "غرف مغلقة" في نقاش بالعمق إزاء الاختلاف والتباين بين "حزب الله" وباسيل، توصلاً إلى إعادة الالتحام الاستراتيجي والانتخابي بين الجانبين.
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