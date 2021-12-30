17
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حمود لـ"نداء الوطن": إستمرار الأزمة وتغييب الحلول يدفع ثمنهما المودع وحده!
Lebanon 24
30-12-2021
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت باتريسيا جلاد في " نداء الوطن": "اذا خسر المواطن ودائعه، نفقد الأمل أن يقف المودع والقطاع المصرفي مجدّداً على ارجلهما، وأن يستعيد البلد سمعته، من هنا ضرورة المحافظة على ودائع الناس وعدم هدر المزيد من الوقت في استنزاف الأموال". هذه المعادلة التي شدّد عليها رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود خلال حديثه مع "نداء الوطن" في الفترة الراهنة يجب أن تعمّم ويتمّ الإنطلاق منها لمعالجة الأزمة المالية والنقدية التي لا نزال نتخبّط بها. فبالنسبة الى العام 2021 اعتبر حمود أنه "شهد استمرارية للأزمة مع استمرار الأزمتين النقدية والمصرفية، وافتقاد المصارف الى القدرة على استعادة الثقة. مشيراً الى أن "الإقتصاد لا يزال نقدياً، والمصارف غير قادرة على التحكّم بأسعار صرف الدولار أمام الليرة".
من هنا اعتبر أنه "في العام 2022 اذا لم تكن هناك مواجهة حقيقية وصحيحة، ستستمر الأزمة بمواجهة المواطن بمعاناته وبمواجهة المودع بفقدان ودائعه التي تصرف". ولكن كل تلك السلبية والصورة السوداوية، وجد حمود الى جانبها صورة إيجابية، تكمن في "استمرارية البنك المركزي والمصارف في أداء عملهما. اذ لا يمكن لأي بلد عانى ما عاناه لبنان أن يستمر مصرفه المركزي أو فرع من الفروع المصرفية في العمل". واصفاً هذا الفعل بـ"معركة استمرارية الوجود مقابل كلفة عالية يدفعها المودع والمصارف باستعادة ثقته".
وأكّد أن "هناك طبعاً حلّ لمسألة ودائع الناس، والمحافظة عليها من دون أن نطلق الوعود باستردادها سريعاً، ولكن على الأقل نتعهد ألا تضيع وطريقة استردادها تتمّ تدريجياً". معرباً عن ثقته أن "هناك حتماً حلّ لاستعادة القطاع المصرفي الثقة التي فقدها من دون أن يعني ذلك استمرارية كل المصارف أو فروعها أو إدارات المصارف، واستعادة الليرة تداولها..." والحلول لتلك الأزمات والتي يحملها حمود في جعبته في خطة كاملة متكاملة، لن يطلقها الى العلن اليوم بل سترى النور في الوقت المناسب. وحول استنزاف القطاع المصرفي لودائع الناس، جدّد حمود التأكيد أن "ضياع الوقت يدفع ثمنه المودع، فالبنوك تنفق ودائع الناس والمصرف المركزي يصرفها ايضاً، فيما الدولة "سعيدة" أن دولارات البنك المركزي أصبحت لها وحدها".
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
01:25 | 2021-12-30
30/12/2021 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
02:20 | 2021-12-30
30/12/2021 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُلغي حفلها بعيد رأس السنة.. وتُفاجئ المتابعين بهذا الطلب: ادعولي!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُلغي حفلها بعيد رأس السنة.. وتُفاجئ المتابعين بهذا الطلب: ادعولي!
02:00 | 2021-12-30
30/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستحصل على وظيفة جديدة عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستحصل على وظيفة جديدة عام 2022.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-30
30/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
01:54 | 2021-12-30
30/12/2021 01:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:17 | 2021-12-30
مخاوف من التفشي الكارثي لجائحة كورونا وخيار اقفال البلد عاد إلى الواجهة
22:23 | 2021-12-30
باسيل "يرفع الصوت" الأحد... ونصرالله "يضبط الإيقاع" الثلاثاء
22:25 | 2021-12-30
هذا اخطر ما قاله عون في خطابه
23:09 | 2021-12-30
انتشار "أوميكرون" في لبنان بأوجه.. ومسافرون يحملون نتائج "بي سي آر" مزورة!
22:41 | 2021-12-30
توقيف متورطين في شحنة" البرتقال" المخدرة" الى الكويت
22:36 | 2021-12-30
اتصالات "قوية" لعقد جلسة لمجلس الوزراء
فيديو
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
31/12/2021 06:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
31/12/2021 06:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
31/12/2021 06:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact