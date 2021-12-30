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لبنان
اتصالات "قوية" لعقد جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
30-12-2021
|
22:36
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علمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان الاتصالات جارية، وبقوة، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بدءاً من الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.
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