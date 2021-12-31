موقف هادئ لنصرالله وخطاب باسيل… بلا كفوف

ترسم الكلمتان المرتقبتان لرئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الاحد والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الثلاثاء مستقبل العلاقة بين الحزب والتيار، علما ان المعلومات تشير الى ان كلام نصرالله لن يكون عالي السقف، ولن يحمل مزيدا من التوتير في العلاقة بين الطرفين، بل سيكون معتدلا وهادئا حتى لو طالت رسائله الجميع.

في المقابل تفيد المعلومات "انه حتى اللحظة لم تفلح الاتصالات التي حصلت بين "حزب الله" وباسيل بحلحلة أي من التباينات بين الطرفين، أو على الاقل بالتخفيف من استياء باسيل، الامر الذي وصفته مصادر سياسية مطلعة بالمؤشر الجدي لخلاف عميق بين الحزب والتيار وهذا، بحسب المصادر، ما سيظهر من خلال خطاب باسيل المُرتقب الذي سيكون عالي السقف "وبلا كفوف" بوجه الحزب.