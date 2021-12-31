لبنان

موقف هادئ لنصرالله وخطاب باسيل… بلا كفوف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-12-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-902464-637765345709219663.jpg
Doc-P-902464-637765345709219663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ترسم الكلمتان المرتقبتان لرئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الاحد والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الثلاثاء مستقبل العلاقة بين الحزب والتيار، علما ان المعلومات تشير الى ان كلام نصرالله لن يكون عالي السقف، ولن يحمل مزيدا من التوتير في العلاقة بين الطرفين، بل سيكون معتدلا وهادئا حتى لو طالت رسائله الجميع.

في المقابل تفيد المعلومات "انه حتى اللحظة لم تفلح الاتصالات التي حصلت بين "حزب الله" وباسيل بحلحلة أي من التباينات بين الطرفين، أو على الاقل بالتخفيف من استياء باسيل، الامر الذي وصفته مصادر سياسية مطلعة بالمؤشر الجدي لخلاف عميق بين الحزب والتيار وهذا، بحسب المصادر، ما سيظهر من خلال خطاب باسيل المُرتقب الذي سيكون عالي السقف "وبلا كفوف" بوجه الحزب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2021-12-31
05:13 | 2021-12-31
05:08 | 2021-12-31
05:03 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
04:55 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website