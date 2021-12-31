الحريري عائد الى لبنان.. اليكم التاريخ

اشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث عبر صوت لبنان 100.5، الى ان تراكُم الامور على مدى سنوات فاقم الازمة الاقتصادية والسياسية ومن المفترض أن تكون 2022 سنة الحلول لأنه عملياً الأمور وصلت الى أقصى التأزُّم.ولفت الى ان الرئيس سعد الحريري سيعود في أوّل السنة الجديدة ليتخذ قراره وتيار المستقبل مستمرّ ".وردا على سؤال، قال علوش: "أكثرية اللبنانيين لم تعد تثق برئيس الجمهورية".