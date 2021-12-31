لبنان

"القوات" ابلغت المعنيين "إنهاء خدماتهم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-12-2021 | 01:45
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أبلغت القوات اللبنانية معظم النواب الذين تريد استبعادهم عن خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل قرارها في الايام الماضية، في حين بقي حسم ترشيح بعض النواب الآخرين بحاجة الى مزيد من الوقت والدراسة.

وبحسب مصادر مطلعة" فإن القوات استبدلت عددا لا بأس به من نوابها بمرشحين آخرين في دوائر مختلفة في حين بقي مقعد او اكثر بحاجة الى مشاورات داخلية او مع الحلفاء لتحديد اسماء المرشحين".

وترى المصادر" ان النفضة القواتية مرتبطة برغبة معراب في مجاراة الشارع اللبناني بشخصيات جديدة بعد ثورة ١٧ تشرين".

وتقول مصادر  اخرى" إن قيادة "القوات" اللبنانية أبلغت رسمياً خمسة نواب أنهم لن يكونوا  في عداد المرشحين للإنتخابات "، مضيفة" أن البديل المحسوم في دائرة بيروت الأولى هو الوزير السابق غسان حاصباني ، في حين ان النائب السابق أنطوان زهرا لن يكون البديل في البترون".

المصدر: لبنان 24

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