علّقت مصادر طبية على الحديث عن امكان الاتجاه الى الاقفال العام بعد الاعياد، نظراً للتفشي الكبير لفيروس كورونا بالقول: الأمر لم يعد له اهمية، يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب، كان الأجدى اقفال البلد قبل الاعياد، اي في فترة الاسبوعين ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة، الاّ أن الدولة اخذت بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد وضرورة التعويل على فترة الاعياد لانعاش الحركة ما ادى الى وصولنا الى ما نحن عليه.