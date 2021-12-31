لبنان

لبنان دخل موجة جديدة من كورونا... وهذا مركز التفشي الاكبر

Lebanon 24
31-12-2021 | 01:40
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أعلن مستشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر  أن لبنان دخل الموجة الثالثة من "كورونا" منذ ثلاثة أسابيع، متوقعاً ازدياد الأعداد خلال الأيام المقبلة، وتفاقم الأرقام أمس يشير إلى انتشار كبير لمتحوّر "أوميكرون".
ولفت حيدر في حديث لاذاعة النور أن التجمّعات في المنازل هي العامل الأكبر لتفشي الوباء، لذا ندعو إلى اتخاذ الإحتياطات اللازمة، مشدداً على ان الأبحاث أظهرت أن اللقاحات فعّالة جداً في منع الدخول إلى المستشفيات، لا سيما الجرعات المعزّزة، التي تحمي الجسم من الإصابة بنسبة 75 بالمئة، لذا نشدد على أهمية تلقي اللقاح المضاد لـ"كورونا".
وقال: لمتحوّر "دلتا" آثاره التنفسية والرئوية مرتفعة، فيما "أوميكرون" يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولا يُحدث إصابات كبيرة في الرئة تستدعي التزوّد بالأوكسيجين، لذا تختلف الإجراءات.
 
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