"سندفع الثمن"..عراجي يحذر من هذا الامر!

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر كاتباً: "حسب الدراسات العالمية ان متحور اوميكرون يزداد الضعف كل يومين ونصف، والمتوقع ان ترتفع الأصابات بلبنان لأن التفشي اصبح مجتمعيآ، زيادة دخول المرضى الى أقسام كورونا متوقع بعد راس السنة، عدد الأسره المخصصة قليله وسنكون امام واقع صحي أليم، الألتزام والتطبيق ضروري جدآ، والا سندفع الثمن".

حسب الدراسات العالمية ان متحور اوميكرون يزداد الضعف كل يومين ونصف،والمتوقع ان ترتفع الأصابات بلبنان لأن التفشي اصبح مجتمعيآ، زيادة دخول المرضى الى أقسام كورونا متوقع بعد راس السنة،عدد الأسره المخصصة قليله وسنكون امام واقع صحي أليم،الألتزام والتطبيق ضروري جدآ، والا سندفع الثمن — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) December 31, 2021