"سندفع الثمن"..عراجي يحذر من هذا الامر!

حسب الدراسات العالمية ان متحور اوميكرون يزداد الضعف كل يومين ونصف،والمتوقع ان ترتفع الأصابات بلبنان لأن التفشي اصبح مجتمعيآ، زيادة دخول المرضى الى أقسام كورونا متوقع بعد راس السنة،عدد الأسره المخصصة قليله وسنكون امام واقع صحي أليم،الألتزام والتطبيق ضروري جدآ، والا سندفع الثمن
— Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) December 31, 2021
حسب الدراسات العالمية ان متحور اوميكرون يزداد الضعف كل يومين ونصف،والمتوقع ان ترتفع الأصابات بلبنان لأن التفشي اصبح مجتمعيآ، زيادة دخول المرضى الى أقسام كورونا متوقع بعد راس السنة،عدد الأسره المخصصة قليله وسنكون امام واقع صحي أليم،الألتزام والتطبيق ضروري جدآ، والا سندفع الثمن