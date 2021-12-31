اعلامي عريق ينضم الى قائمة المرشحين

بدأت الأحزاب تكشف النقاب عن مرشحيها للانتخابات النيابية المقبلة، فبعد أن أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي اسماء مرشحيه للاستحقاق الانتخابي، تتحضر الاحزاب الأخرى لهذه الخطوة، وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى أن القوات اللبنانية رشحت مدير الاخبار والبرامج السياسية في قناة الـMTV الزميل غياث يزبك لخوض المعركة على لائحتها في داىرة الشمال الثالثة عن منطقة البترون.وفي هذا الاطار، ألمحت ابنته لارا، عبر حسابها على موقع انستغرام، الى هذا الموضوع حيث كتبت على صورة تجمعها بوالدها: صوتي التفضيلي مبارح واليوم وبكرا.