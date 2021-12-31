فحوصات كورونا "مزورة" وتذكير بقانون دفع الغرامة

أكثر من 4500 إصابة سجلها لبنان أمس بفيروس كورونا وذلك عشية الاحتفال بليلة رأس السنة، ويتردد في هذا الإطار عن تزوير نتائج الـ PCR، ليس فقط من قبل المسافرين القادمين إلى لبنان بل أيضا من قبل المُقيمين.

ويشدد مصدر طبي على "انه في حال ثبوت قيام بعض المواطنين او المختبرات بتزوير النتائج فيجب إنزال اشد العقوبات بالمرتكبين، لأن الوباء امر خطير جدا وليس مزحة".

ويؤكد المصدر على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية ولاسيما التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مشيرا إلى ان الامر لا يتوقف على المطاعم بل ايضا على المنازل التي ستغص الليلة بالناس من دون أي إجراءات.

ولا بد عشية ليلة رأس السنة من التذكير بالقانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة والذي يقضي بدفع غرامة من قبل من لا يمتثل للاجراءات والقوانين الرامية الى الحد من انتشار الاوبئة من 50 الف ليرة الى 250 ألفا.