الحريري معايداً اللبنانيين: أسأل الله ان تتغير الاحوال في العام الجديد

غرد الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر"، قائلاً: "كل عام وانتم بخير نودع سنة كانت في غاية الصعوبة لما حملته من أزمات طالت مختلف مفاصل حياة اللبنانيين، وأسأل الله ان تتغير الاحوال في العام الجديد ويتحقق وقف الانهيار وعودة الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".