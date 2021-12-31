لبنان

بعد إخلاء سبيل "أبو عجينة"...هذا ما طالب به نوح زعيتر!

Lebanon 24
31-12-2021 | 02:47
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طالب أشهر مهرب مخدرات في لبنان نوح زعيتر، بالإفراج عن موقوفي المخدرات،وذلك بعد افراج المحكمة عن رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقلب بعلي عجينة، المتهم  بخطف وقتل العسكريين اللبنانين.
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