بعد إخلاء سبيل "أبو عجينة"...هذا ما طالب به نوح زعيتر!

طالب أشهر مهرب مخدرات في لبنان نوح زعيتر، بالإفراج عن موقوفي المخدرات،وذلك بعد افراج المحكمة عن رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقلب بعلي عجينة، المتهم بخطف وقتل العسكريين اللبنانين.