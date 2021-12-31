طليس: فليكن 13 كانون الثاني يوم غضب

أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان التالي:عشية حلول عام ٢٠٢٢ مع ما رافق العام ٢٠٢١ من معاناة طاولت الشعب اللبناني نتيجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار ما انعكس تفلتاً في الاسعار لاسيما الضرورية منها.أتوجّه الى عمال لبنان والسائقين منهم بشكل خاص بالمعايدة المحمّلة بمرارة الحصول على لقمة عيش تلبي حاجاتهم وتقيهم من برد الشتاء.نعاهدكم الاستمرار بالدفاع عن مصالحكم لفرض تنفيذ الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة بدعم القطاع وتطبيق القانون وكل ما من شأنه حماية القطاع والعاملين فيه، فليكن يوم الخميس ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢ يوم غضب يعبّر عن وجع السائقين على جميع الاراضي اللبنانية مدعوماً من الاتحاد العمالي العام والنقابات العمالية كافة وعموم الشعب اللبناني المتضرر..