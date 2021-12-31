لبنان

طليس: فليكن 13 كانون الثاني يوم غضب

Lebanon 24
31-12-2021 | 03:54
A-
A+
Doc-P-902512-637765454436378249.jpg
Doc-P-902512-637765454436378249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان التالي:

عشية حلول عام ٢٠٢٢ مع ما رافق العام ٢٠٢١ من معاناة طاولت الشعب اللبناني نتيجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار ما انعكس تفلتاً في الاسعار لاسيما الضرورية منها.

أتوجّه الى عمال لبنان والسائقين منهم بشكل خاص بالمعايدة المحمّلة بمرارة الحصول على لقمة عيش تلبي حاجاتهم وتقيهم من برد الشتاء.

نعاهدكم الاستمرار بالدفاع عن مصالحكم لفرض تنفيذ الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة بدعم القطاع وتطبيق القانون وكل ما من شأنه حماية القطاع والعاملين فيه، فليكن يوم الخميس ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢ يوم غضب يعبّر عن وجع السائقين على جميع الاراضي اللبنانية مدعوماً من الاتحاد العمالي العام والنقابات العمالية كافة وعموم الشعب اللبناني المتضرر..
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2021-12-31
05:31 | 2021-12-31
05:13 | 2021-12-31
05:08 | 2021-12-31
05:03 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website