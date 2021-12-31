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لبنان
امطار وبرق ورعد...هكذا سيكون طقس بداية العام الجديد!
Lebanon 24
31-12-2021
|
04:18
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ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، بأن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز حالياً شمال غرب مصر، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحياناً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تكون الأمطار خفيفة ومتفرقة وموزعة اكثر على المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة تموضع المنخفض الجوي و مروره فوق مصر".
وأوضحت في نشرتها الصباحية، أنّ الطقس المتوقع في لبنان اليوم الجمعة، غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة انحراف المنخفض الجوي و تعمقه نحو مصر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق خلال الليل.
ولفتت دائرة التقديرات، إلى أنّ "الطقس غداً السبت، متوقع أن يكون غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة جنوب البلاد و في المناطق الداخلية مع ثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".
وبيّنت أن "الطقس المتوقع الأحد، غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ومع انفراجات واسعة خلال النهار تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق".
فيما من المتوقع أن يكون الطقس يوم الإثنين، "غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الفترة الصباحية مع كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتباراً من قبل الظهر مع حدوث انفراجات واسعة".
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