لبنان

امطار وبرق ورعد...هكذا سيكون طقس بداية العام الجديد!

Lebanon 24
31-12-2021 | 04:18
A-
A+
Doc-P-902517-637765467377649661.jpg
Doc-P-902517-637765467377649661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، بأن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز حالياً شمال غرب مصر، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحياناً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تكون الأمطار خفيفة ومتفرقة وموزعة اكثر على المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة تموضع المنخفض الجوي و مروره فوق مصر".

وأوضحت في نشرتها الصباحية، أنّ الطقس المتوقع في لبنان اليوم الجمعة، غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة انحراف المنخفض الجوي و تعمقه نحو مصر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق خلال الليل.

ولفتت دائرة التقديرات، إلى أنّ "الطقس غداً السبت، متوقع أن يكون غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة جنوب البلاد و في المناطق الداخلية مع ثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".

وبيّنت أن "الطقس المتوقع الأحد، غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ومع انفراجات واسعة خلال النهار تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق".

فيما من المتوقع أن يكون الطقس يوم الإثنين، "غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الفترة الصباحية مع كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتباراً من قبل الظهر مع حدوث انفراجات واسعة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2021-12-31
05:31 | 2021-12-31
05:13 | 2021-12-31
05:08 | 2021-12-31
05:03 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website