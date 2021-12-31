كلامٌ مهم عن مخزون البنزين في لبنان.. إليكم الجديد

دعا ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إلى إيجاد حلول بأسرع وقت ممكن خلال العام الجديد، مشيراً إلى أنّ "المعالجة تبدأ من انعقاد جلسات مجلس الوزراء باعتبار أن هذا الأمر يُريح السوق وينعكس إيجاباً على أسعار المحروقات التي ستنخفض تباعاً مع أي تراجعٍ لسعر الدولار، وهذا الأمرُ باتَ من الثوابت".



وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، لفت أبوشقرا إلى أنّ "المحروقات متوفّرة بشكل طبيعي في كافة المحطات ولا أزمة في المخزون الموجود لدى كل الشركات على اختلافها"، لكنه حذر من "تراجع قدرة المحطات على الاستمرار بالعمل نظراً لارتفاع التكاليف"، وأضاف: "نحنُ كأصحاب محطات وموزعين نناشد السياسيين باتخاذ الحلول المناسبة خصوصاً أن قطاع المحروقات هو قطاعٌ ناشط ولا يمكن ضربه وإقحامه في أزمات جديدة".