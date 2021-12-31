يوحنا العاشر يتصل بالراعي معايداً

أجرى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اتصالا هاتفيا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمعايدة، وتمنيا أن "يمنح الرب الاستقرار والسلام للبنان ولسائر بلدان المنطقة وأن تكون السنة المقبلة سنة خير على الجميع. وأن يلهم الله كل المعنيين العمل يدا واحدة من أجل خير المواطن وكرامته".