سميحة غادرت منزلها في عرسال منذ 11 يوما ولم تعُد... هل تعرفون مكانها؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:سميحة عبدالكريم الحجيري (من مواليد عام 1987، لبنانية)التّي غادرت منزلها الزوجي، الكائن في بلدة عرسال/ الحيّ الشّمالي، بتاريخ 20/12/2021، ومعها طفلها (آدم عبدالكريم الحجيري، من مواليد عام 2019)، ولم يعودا لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.