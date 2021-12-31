بوشيكيان معايدا: لبنان عصي على الزوال والدمار

عايد وزير الصناعة جورج بوشيكيان اللبنانيين بالعام الجديد.وقال: "بعد ساعات قليلة تنتهي السنة، ويستقبل لبنان واللبنانيون العام 2022. مرت محن وأزمات قد تكون الأكثر صعوبة وإيلاما في تاريخ الوطن. والآن نأمل أن تطوى هذه الصفحة الحزينة، وتفتح صفحة جديدة بيضاء يخطها اللبنانيون بالأمل والثقة والتصميم على التغيير وبناء لبنان الغد، والتأسيس لمستقبل واعد للشباب، قادة الجيل الطالع".أضاف: "الحال مهما تعاظمت التحديات غير ميؤوس منها. لبنان وشعبه على مر التاريخ عصيان على الزوال والدمار، وذلك بتكاتف أبنائه وإرادتهم الصلبة".وتمنى "حدوث نقلة نوعية تغييرية في العام المقبل تعبر عن التطلعات وتلبي الآمال والطموحات".