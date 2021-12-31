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لبنان
مزارعو الجنوب نوهوا بمساعي فتح الأسواق الأردنية للمنتجات المحلية
Lebanon 24
31-12-2021
|
05:31
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نوهت نقابة تجمع مزارعي الجنوب، في بيان اليوم، ب "مساعي وزير الزراعة عباس الحاج حسن لفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات اللبنانية، وبخاصة الأسواق الأردنية، وبتجاوب السلطات الأردنية الشقيقة وحرصها على فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية في إطار التبادل الزراعي".
وأشار رئيس التجمع محمد الحسيني الى أن "التصدير الى الأردن الشقيقة، سيساهم في تصريف الإنتاج من الحمضيات والموز، ويساعد المزارع على الصمود في ظل أزمة اقتصادية حادة وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية".
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