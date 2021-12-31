الدولار يدخل لبنان.. مواطنون عرب في الواجهة والعينُ على "البترول الأبيض"!

وتنتشر مراكز التزلج في المناطق الجبلية في محافظتي جبل لبنان والشمال، مثل فاريا وبشري.وبفعل غياب الدعم الرسمي، بات قطاع السياحة الشتوية في لبنان يواجه خطر الانهيار، كما يقول القيّمون عليه، خاصة في حالة عدم قدرته على تأمين التكاليف التشغيلية.وتفاقمت أزمة هذا القطاع مع إحجام كثير من اللبنانيين على التلزج، بعدما باتت هذه الرياضىة تفوق قدراتهم.وعلى سببيل المثال، نظرا لارتفاع المصاريف التشغيلية لمراكز التزلج، ارتفعت أسعار التذاكر ما بين 12 و50 دولاراً أميركياً، يضاف إليها مستلزمات التزلج التي تتراوح ما بين 10 و30 دولاراً أميركياً، وأتعاب المدربين التي تتراوح ما بين 15- 180 دولارا.وبات أصحاب هذه المراكز يعولون على السياح والمغتربين الذين يدفعون بالعملة الصعبة ولكن قدومهم إلى لبنان مرتبط بـالإستقرار السياسي، فيما يبزر العراقيون والمصريون من بين الذين يسافرون للبنان من أجل هذه الرياضة.ويشير المتابعون، إلى أن مراكز التزلج ستجد نفسها أمام تحدي الصمود رغم الأسعار المرتفعة التي تتقاضاها بالدولار ، فاللبنانيون المقتدرون أصبحوا خارج البلاد والأيام المعدودة التي يمضونها في لبنان خلال الأعياد لا تكفي لإنقاذ القطاع.ويقول سمير مهنا، مختار بلدة كفرذبيان (موقع تزلج في جبل لبنان) لموقع "سكاي نيوز عربية": الثلج هو بترول لبنان الأبيض، فهو يدخل الدولار على السوق اللبناني".وتابع مهنا: "يستفيد من هذا القطاع السياحي مئات العائلات اللبنانية بين عمال ومدربين وعمال الصيانة، لأن وقت سقوط الثلج بين العيدين هو موسم بحد ذاته في لبنان حيث عطلة الجامعات والمدارس وعودة غالبية المغتربين للمشاركة بالأعياد مع ذويهم".وأضاف مهنا "يشهد لبنان حالياً اقبالاً جيداً للأخوة العراقيين والمصريين الذين بدأوا يتوافدون اليه ابتداء من يوم الأحد الماضي".وعن ارتفاع الأسعار وتكاليف استئجار معدات التزلج في لبنان، قال "رياضة التزلج في لبنان تعتمد لطبقة معينة من المجتمع وموسم التزلج في لبنان قصير على عكس موسم السباحة".وتابع: "مراكز التزلج تتركز في بلدة كفرذبيان في جبل لبنان وأخرى في منطقة الأرز شمالي لبنان وتلك أقل كلفة مادية بسبب بعدها الجغرافي ويبقى الوصول إليها مكلف بسبب غلاء مادة البنزين في لبنان" .وأوضح مهنا أن "موقع بلدة كفرذبيان البعيدة 40 كلم فقط عن العاصمة بيروت وعن مدينة طرابلس وكذلك عن محافظة البقاع يساهم في الاقبال عليها أكثر وموسم التزلج لا يتخطى ثلاثة أشهر بينما ينتظر مشغلو مراكز التزلج طيلة العام ليستفيدوا من الموسم القصير نسبياً".