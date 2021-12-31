الخازن معايدا: نتمنى أن يحمل العام المقبل أجواء أفضل وأحلى

توجّه النائب فريد هيكل الخازن بالمعايدة الى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد رأس السنة. وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تحلّ السنة الجديدة، ولبنان يمرّ بأزمة عميقة يدفع اللبنانيون ثمنها، ومع ذلك نتمنى أن يحمل العام المقبل أجواء أفضل وأحلى.. وكل عام والجميع بخير".