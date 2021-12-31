لبنان

الخازن معايدا: نتمنى أن يحمل العام المقبل أجواء أفضل وأحلى

Lebanon 24
31-12-2021 | 05:50
A-
A+
Doc-P-902544-637765520701939584.jpg
Doc-P-902544-637765520701939584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجّه النائب فريد هيكل الخازن بالمعايدة الى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد رأس السنة. وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تحلّ السنة الجديدة، ولبنان يمرّ بأزمة عميقة يدفع اللبنانيون ثمنها، ومع ذلك نتمنى أن يحمل العام المقبل أجواء أفضل وأحلى.. وكل عام والجميع بخير".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2021-12-31
08:00 | 2021-12-31
06:14 | 2021-12-31
08:35 | 2021-12-31
08:25 | 2021-12-31
07:52 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website