حدثٌ تاريخي شهده لبنان يوم 31 كانون الأول قبل 75 عاماً.. ما هو؟

نشر موقع "العربية" لائحة بأبرز الأحداث التي حصلت في 31 كانون الأول على مدى السنوات الماضية.

وجاءت هذه اللائحة تحت عنوان "ذاكرة اليوم"، وهي تأتي مع ختام العام 2021.

من ذاكرة اليوم (31 كانون الأول):

في العام 1857الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تختار مدينة أوتوا في أونتاريو عاصمة لكندا.

في العام 1909افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك

في العام 1912الإيطاليون يحتلون مدينة سرت في ليبيا.

في العام 1945الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.

في العام 1946جلاء القوات العسكرية الأجنبية نهائيا عن لبنان.

في العام 1955شركة جنرال موتورز تصبح أول شركة أميركية تحقق أرباحا تفوق المليار دولار أميركي.

في العام 1977الشيخ جابر الأحمد الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفا للشيخ صباح السالم الصباح.

في العام 1984الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم - يونسكو.

في العام 1999 الرئيس الروسي بوريس يلتسن يستقيل من منصبه، والسلطات الرئاسية تنتقل إلى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

في العام 2016جريدة السفير اللبنانية تغلق أبوابها وتتوقف عن الصدور بنسختها الورقية، بعد 43 سنة من صدورها.

من مواليد اليوم الـ 31 من ديسمبر

في العام 1869هنري ماتيس رسام فرنسي.

في العام 1880العميد جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953.

في العام 1898 أم كلثوم مغنية مصرية.

في العام 1898 إبراهيم ناجي شاعر مصري.

في العام 1905هنري فوندا ممثل أميركي.

في العام 1937 أنتوني هوبكنز ممثل بريطاني - أميركي.

في العام 1945فوزية عارف ممثلة عراقية.

من وفيات اليوم الـ 31 من كانون الأول.

في العام 1877غوستاف كوربيه رسام فرنسي.

في العام 1977الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت الثاني عشر.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بليلة رأس السنة الميلادية.