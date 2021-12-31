طقس بداية السنة... أمطار غزيرة وبرق ورعد والثلوج تتساقط إبتداءً من 1500 متر





وجاء في النشرة الآتي:



- الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال غرب مصر مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تكون الامطار خفيفة ومتفرقة وموزعة أكثر على المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة تموضع المنخفض الجوي ومروره فوق مصر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و21 درجة مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة جنوب البلاد وفي المناطق الداخلية مع ثلوج على ارتفاع ال1600متر وما فوق.وجاء في النشرة الآتي:- الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال غرب مصر مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تكون الامطار خفيفة ومتفرقة وموزعة أكثر على المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة تموضع المنخفض الجوي ومروره فوق مصر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و21 درجة مئوية).- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، وتتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة انحراف المنخفض الجوي وتعمقه نحو مصر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر وما فوق خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة جنوب البلاد وفي المناطق الداخلية مع ثلوج على ارتفاع ال1600متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ومع انفراجات واسعة خلال النهار تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.