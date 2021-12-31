إعتصام لاهالي موقوفي أحداث عبرا في صيدا للمطالبة بعفو عام شامل

نفذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف احداث عبرا، إعتصاما بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الزعتري في صيدا للمطالبة بعفو عام شامل ورفع المظلومية عن ابنائهم، تحت عنوان "أوقفوا الظلم واطلقوا سراح الشيخ احمد الاسير واخوانه".شارك في الاعتصام المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود وأهالي الموقوفين الذين رفعوا لافتات بمطالبهم. وألقى ابراهيم الرواس كلمة استعرض فيها ما جرى في عبرا، لافتا الى أن "هناك ظلما كبيرا لحق بشباب مسجد بلال بن رباح"، مطالبا ب"رفع الظلم عن الموقوفين وإطلاق سراحهم من خلال عفو عام شامل لا يستثني احدا".