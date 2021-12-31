لبنان

إعتصام لاهالي موقوفي أحداث عبرا في صيدا للمطالبة بعفو عام شامل

Lebanon 24
31-12-2021 | 06:53
A-
A+
Doc-P-902569-637765608686441386.jpg
Doc-P-902569-637765608686441386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف احداث عبرا، إعتصاما بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الزعتري في صيدا للمطالبة بعفو عام شامل ورفع المظلومية عن ابنائهم، تحت عنوان "أوقفوا الظلم واطلقوا سراح الشيخ احمد الاسير واخوانه".
 
شارك في الاعتصام المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود وأهالي الموقوفين الذين رفعوا لافتات بمطالبهم. وألقى ابراهيم الرواس كلمة استعرض فيها ما جرى في عبرا، لافتا الى أن "هناك ظلما كبيرا لحق بشباب مسجد بلال بن رباح"، مطالبا ب"رفع الظلم عن الموقوفين وإطلاق سراحهم من خلال عفو عام شامل لا يستثني احدا".
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2021-12-31
08:00 | 2021-12-31
06:14 | 2021-12-31
08:35 | 2021-12-31
08:25 | 2021-12-31
07:52 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website