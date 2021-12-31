لبنان

للمرة الثانية.. مجهولون يسرقون كابلات كهربائيّة في القبة - طرابلس

Lebanon 24
31-12-2021 | 07:09
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أقدم مجهولون على سرقة كابلات عدادات الكهرباء والإشتراك في مشروع الحريري بمنطقة القبة - طرابلس.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ هذه الحادثة تكررت للمرة الثانية في المنطقة نفسها. 
 
 
 
 
 
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