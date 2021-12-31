للمرة الثانية.. مجهولون يسرقون كابلات كهربائيّة في القبة - طرابلس

أقدم مجهولون على سرقة كابلات عدادات الكهرباء والإشتراك في مشروع الحريري بمنطقة القبة - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ هذه الحادثة تكررت للمرة الثانية في المنطقة نفسها.