من "لبنان24".. كل سنة وأنتم سالمون

عند مطلع كل عام نكرر التمنيات ذاتها، ونذكر بالأخصّ لبنان الذي نتطلع إلى أن يكون في السنة الجديدة أفضل مما كان عليه في السنوات الماضية.تمنى أن تحمل السنة الجديدة ما يعود بالنفع والخير على لبناننا، على رغم الكمّ الهائل من المشاكل التي عاناها في السنة المنصرمة والمجيّرة إلى سنة 2022، على أمل عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد قريبًا، والبدء بمعالجات تتطلب الكثير من العمل الجدّي والدؤوب، أقله في ما يتعلق بالحياة اليومية وإعادة ثقة المواطنين بدولتهم، وبما يمكن إتخاذه من قرارات وإجراءات سريعة تكون مقدّمة لعملية إنقاذية شاملة تنسيهم ويلات السنوات الماضية الأخيرة.وعلى رغم كل ذلك، لا نزال نعيش فسحة الأمل، ولا نزال نردّد بثقة وإيمان: كل عام ولبنان بخير، وهو الباقي في الوجدان إلى الأبد وطن المحبة والسلا، على رجاء أن تحدث الإنتخابات النيابية المقبلة نقلة نوعية في الحياة السياسية، وتنقل لبنان من ضفّة المعاناة إلى ضفّة الحياة الهانئة.